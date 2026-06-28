Даже свежая на вид еда может оказаться опасной: эксперт по питанию выступила с предупреждением

Врач по гигиене питания Екатерина Гузман предупредила, что опасные бактерии и вирусы часто не меняют внешний вид, запах и вкус продуктов. Оценить безопасность пищи только по внешним признакам невозможно. Об этом «Газете.Ru» заявила врач по гигиене питания, аудитор по пищевой безопасности Екатерина Гузман.

Врач предупредила о скрытой опасности продуктов без признаков порчи

Врач по гигиене питания и аудитор по пищевой безопасности Екатерина Гузман напомнила, что определить безопасность продуктов по их внешнему виду, запаху или вкусу невозможно. По ее словам, опасные микроорганизмы нередко присутствуют в пище, которая выглядит абсолютно свежей.

Почему испорченная еда не всегда заметна

Специалист пояснила, что изменение цвета, появление кислого или гнилостного запаха, слизи, плесени или липкой поверхности обычно связано с деятельностью микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов. Такую пищу употреблять нельзя.

При этом сальмонеллы, патогенные кишечные палочки, листерии, кампилобактерии, шигеллы, а также некоторые вирусы, включая норовирус и вирус гепатита А, чаще всего никак не влияют на внешний вид, запах или вкус продуктов. Поэтому даже свежая на первый взгляд еда может быть опасной для здоровья.

Какие продукты требуют особой осторожности

По словам врача, единственным надежным способом защиты остается соблюдение санитарных норм при производстве, хранении, транспортировке и продаже продуктов.

Особое внимание специалист рекомендовала уделять готовым салатам, мясной и рыбной кулинарии, роллам, шаурме, кондитерским изделиям с кремом, а также домашним и промышленным соусам. Именно эти продукты требуют строгого соблюдения температурного режима и санитарных требований на всех этапах приготовления и хранения.