Экс игрок ЦСКА увидел странные детали в матче Алжира и Австрии на чемпионате мира

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов предположил, что ничья в матче Алжира и Австрии на чемпионате мира могла быть заранее согласована. Официальных подтверждений этим словам нет, передает Rusfootball .

Кузнецов высказался о матче Алжира и Австрии

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов заявил, что результат матча между сборными Алжира и Австрии на чемпионате мира вызвал у него сомнения. По его мнению, ничья со счетом 3:3 могла быть заранее согласована.

При этом каких-либо доказательств своим предположениям экс-футболист не привел.

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Кузнецов считает, что столь результативная ничья выглядит маловероятной без предварительных договоренностей. Также он отметил, что после одного из голов игроки Алжира во время празднования якобы обменялись репликами, которые, по его мнению, могли свидетельствовать о заранее известном сценарии встречи.

Как завершился матч

Встреча третьего тура группового этапа прошла в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:3. В составе сборной Австрии отличились Марсель Забитцер, Марко Арнаутович и Саша Калайджич. За Алжир забили Рияд Марез, оформивший дубль, и Рафик Бельгхали.

После ничейного результата обе команды набрали по 4 очка и вышли в 1/16 финала чемпионата мира.

На данный момент официальной информации о каких-либо нарушениях или расследовании в отношении этого матча не поступало.