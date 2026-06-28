Ученые заявили, что жизнь на Венере может оказаться неожиданным подарком Земли

Исследователи смоделировали возможную передачу земных микроорганизмов на Венеру после ударов астероидов. По их мнению, если жизнь на соседней планете существует, она может иметь земное происхождение. Результаты представлены на Лунной и планетарной научной конференции 2026 года (LPSC).

Земля могла стать источником жизни для Венеры

Исследователи из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и Национальных лабораторий Сандия пришли к выводу, что Земля на протяжении миллиардов лет могла переносить микроорганизмы на Венеру. По мнению авторов работы, клетки могли попадать на соседнюю планету вместе с фрагментами земной породы, выброшенными в космос после столкновений с крупными астероидами.

Результаты исследования были представлены на Лунной и планетарной научной конференции 2026 года.

Как могла происходить межпланетная передача

В своей работе ученые использовали гипотезу панспермии, согласно которой жизнь способна распространяться между планетами вместе с космическими обломками. Исследователи рассчитали вероятность того, что земные микроорганизмы смогут пережить удар, перелет через космос и вход в атмосферу Венеры.

Согласно модели, часть таких фрагментов способна задерживаться в облачном слое Венеры, где условия считаются наиболее благоприятными для возможного существования жизни.

Что показали расчеты

По оценкам исследователей, за последний миллиард лет на Венеру могли попасть около 20 млрд жизнеспособных клеток. В среднем в атмосферу соседней планеты ежегодно могли переноситься примерно 100 микроорганизмов.

Авторы подчеркивают, что расчеты содержат значительную степень неопределенности. Тем не менее модель показывает, что межпланетный перенос жизни с Земли на Венеру с точки зрения физики возможен. Если будущие космические миссии обнаружат признаки жизни в венерианских облаках, не исключено, что она окажется родственной земным организмам.