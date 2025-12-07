«Летать в бизнесе бесплатно — реально»: россиянам раскрыли три простых секрета путешествий
Путешественница Коновалова посоветовала летать бизнес-классом в опрятной одежде
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Опытная путешественница Саша Коновалова поделилась советами для тех, кто хочет получить возможность бесплатно летать в бизнес-классе. О своих наблюдениях она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».
Туристка отметила, что, хотя обычно летает в спортивной одежде, в дни, когда ей бесплатно предлагали пересадку в бизнес-класс, ее внешний вид был другим.
Коновалова надевала пиджак и классические брюки, а ее спутник — брюки и рубашку. Из багажа у них был один рюкзак классического вида, у нее — небольшая сумка и электронная книга. Два раза из трех женщина делала укладку вместо привычной косы или хвостика и обходилась без макияжа.
По мнению россиянки, ключевыми факторами являются опрятный, аккуратный внешний вид, создающий впечатление делового путешественника, и спокойное поведение. Она и ее спутник не употребляли алкоголь, не шумели и не доставляли неудобств другим пассажирам.
