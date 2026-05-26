Гибель дайверов на Мальдивах: спелеологи назвали главную версию трагедии

Группа из пяти итальянских дайверов во главе с профессором Моникой Монтефальконе, погибшая на Мальдивах, вероятно, не имела необходимой подготовки для погружений в пещерах и использовала неподходящее снаряжение. К гибели привел человеческий фактор, считают опрошенные РБК эксперты.

Как пояснил спелеолог, сопредседатель комиссии спелеологии Московского центра «Русского географического общества» Алексей Шелепин, в открытой воде у пловца есть возможность экстренного всплытия, однако в пещере это невозможно из-за «надголовной среды». Кроме того, в таких условиях часто поднимается муть, видимость падает до нескольких сантиметров. Шелепин обратил внимание, что у погибших отсутствовал «ходовик» — веревка на катушке, обязательная для ориентирования под водой. Снаряжение итальянцев, по его словам, больше напоминало обычное рекреационное и не годилось для пещерного дайвинга, где всегда нужен резервный запас воздуха. Эксперт предположил, что у исследователей был общий опыт погружений, но не было реальной практики именно в пещерах.

Дайвер Любовь Гомарева добавила, что погружения в пещеры требуют специальной подготовки и правильного подбора газовой смеси. Ошибки в этом могут привести к интоксикации или азотному опьянению. Она также отметила, что на фотографиях видно: итальянцы использовали длинные ласты, которые категорически не подходят для пещер — они поднимают песок и ухудшают видимость. По мнению Гомаревой, дайверы подняли муть, потеряли ориентацию, не смогли найти «ходовик» и в итоге нелепо погибли из-за отсутствия специфических навыков. Она подчеркнула, что массовая гибель сразу пяти человек — крайне редкое и беспрецедентное событие.

Официальные версии следствия пока не обнародованы.

