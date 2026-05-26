Камеры на обочинах и номера для электросамокатов: что изменится на дорогах к 2030 году

В ближайшие годы водителей и пешеходов в России ждут ощутимые изменения на дорогах: от новых развязок и обходов городов до камер на обочинах и регистрации электросамокатов. О ключевых мерах Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала старший преподаватель Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

Развитие автомагистралей

По ее словам, один из главных блоков стратегии, разработанной правительством РФ, — развитие магистралей федерального значения.

«Продолжится строительство обходов населенных пунктов, расширение таких трасс, как М‑12 „Восток“, М‑11 „Нева“, М‑4 „Дон“, появятся новые развязки и надземные переходы. Это напрямую снижает риск лобовых столкновений и аварий на пешеходных переходах: транзитный транспорт уходит с городских улиц и из сел», — отметила Гончар.

Вместе с этим, подчеркнула эксперт, внимание должно быть уделено и обычным дорогам в населенных пунктах.

«Чтобы стратегия реально работала, параллельно должен идти ремонт существующих улиц: обновление разметки, освещения, светофоров, пешеходных переходов. Без этого новые трассы не компенсируют опасные участки внутри городов», — сказала она.

Борьба с объездом по обочине

Отдельное направление — борьба с ездой по обочинам.

«На ряде загруженных трасс движение по обочине стало нормой. В стратегии предусмотрено расширение системы автоматической фиксации нарушений, и такие камеры, по-хорошему, должны в первую очередь ставиться именно там, где массово объезжают пробки по обочине. Это вопрос не только дисциплины, но и безопасности: обочина нужна для остановки аварийных машин и проезда спецслужб», — подчеркнула Гончар.

Строгий контроль за СИМ

Серьезные изменения затронут и средства индивидуальной мобильности — электросамокаты и электровелосипеды.

«Планируется государственная регистрация СИМ с номерными знаками и обязательная маркировка, подтверждающая соответствие требованиям безопасности. В документе эти меры привязаны к срокам 2028–2030 годов. Это значит, что у владельцев электросамокатов появятся номера, а у контролирующих органов — возможность идентифицировать конкретное устройство при нарушении правил», — пояснила эксперт.

По словам Гончар, одновременно с этим должно развиваться и инфраструктурное решение:

«Нужны выделенные дорожки для таких средств, ограничения скорости и понятные правила: где можно ехать, с какой скоростью, что считается нарушением. Сейчас электросамокаты фактически делят тротуары с пешеходами, и это уже приводит к росту числа происшествий».

Направленность на безопасность

Еще одно направление стратегии — развитие трассовой медицины. Заложены планы по созданию пунктов медицины катастроф вдоль загруженных трасс, с возможностью оперативного выезда бригад. Кроме того, документ предусматривает обновление программ автошкол, обязательное обучение первой помощи и внедрение цифровых систем контроля.

«Если все заявленные меры будут реализованы, мы увидим более защищенные трассы, жесткий контроль за грубыми нарушениями вроде езды по обочине, понятные правила для электросамокатов и более быструю медицинскую помощь на федеральных дорогах», — резюмировала эксперт.

