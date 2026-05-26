Бердыев раскритиковал «Балтику» за отсутствие мысли на поле

Знаменитый российский тренер Курбан Бердыев, ранее возглавлявший «Рубин» и «Ростов», на канале Cappuccino&Catenaccio высказался о современном состоянии Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бердыев заявил, что уровень РПЛ существенно упал, и он практически перестал смотреть матчи российского чемпионата. Отдельно специалист высказался о калининградской «Балтике», которая стала главной сенсацией завершившегося сезона.

«Балтику» вообще не смотрю. «Балтика» бегает, мысли там мало. Мысли мало. Мне интеллект важен. Речь идет о команде в целом, о рисунке», — сказал Курбан Бердыев.

«Балтика» Андрея Талалаева, вернувшись из Первой лиги, финишировала на шестом месте в РПЛ, причем до последних туров команда претендовала на медали чемпионата.

Ранее Курбан Бердыев признался, что очень жалеет о том, что в свое время отказался от предложения «Спартака».