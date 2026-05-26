Будрис призвал НАТО к атаке на Калининград из-за «мифов о слабости» Прибалтики
Министр Будрис связал «проблему Калининграда» с эскалацией у Сувалкского коридор
Идея нанесения удара по Калининграду силами Североатлантического альянса (НАТО) вызвана потребностью стран Балтии показать свою твердую позицию. Такое заявление в беседе с литовскими журналистами сделал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.
«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию», — подчеркнул политик.
Как отметил министр, главная сложность заключается не в Сувалкском коридоре, а в «возможностях, которые есть в Калининграде». По его словам, Прибалтика обязана транслировать свою уверенность, чтобы западные партнеры видели «не только кошмарные сценарии».
