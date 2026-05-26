Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» вошел в тройку самых посещаемых финалов Европы

Матч в «Лужниках» посетили 72 978 зрителей. Больше было только на кубковых финалах в Англии, где на игру «Челси» — «Манчестер Сити» пришли посмотреть 83 337 болельщиков, и в Германии, где финал между «Баварией» и «Штутгартом» собрал 74 064 зрителя. То есть российский финал Кубка обошел по посещаемости даже финалы в Италии и Испании.

«Спартак» и «Краснодар» установили рекорд по посещаемости в российском сезоне, также матч стал самым посещаемым в истории Кубка России.

«Спартак» одолел «Краснодар» в серии пенальти (4:3) после того, как основное время матча завершилось вничью. Красно-белые выиграли пятый Кубок России в своей истории и теперь заберут трофей на вечное хранение.