Норвежский журналист рассказал, что поможет россиянам вернуться в мировые лыжи

Известный норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт в разговоре с РИА Новости высказался о полноценном возвращении России в лыжные гонки. По его мнению, с этим может помочь действующий президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Юхан Элиаш.

11 июня в Белграде пройдут выборы нового президента организации. Элиаш может лишиться своего поста. Против него выступают норвежцы и ряд других федераций. Шведу ставят в вину непрозрачность и ухудшение финансовой ситуации.

«Конечно, эти страны предпочли бы, чтобы Россия оставалась под санкциями до окончания войны, но они смирились с тем, что этого может не произойти. Элиаш, вероятно, самый быстрый путь для России обратно на международные соревнования, но я думаю, что это произойдет в любом случае, поскольку многие другие виды спорта сегодня меняют свою политику», — сказал Сальтведт.

FIS согласилась на допуск россиян к международным соревнованиям только после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Это позволило выступить на Олимпиаде в Италии двум российским лыжникам, Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Полноценное возвращение россиян остается под вопросом.