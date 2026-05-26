Одну из трех пещер в Белогорье до сих пор не обследовали после исчезновения Усольцевых

В Красноярском крае, в районе Кутурчинского Белогорья, продолжается поиск семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода.

Как сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, на данный момент обследованы две пещеры из трех, расположенных в радиусе исчезновения людей. Ни в одной из них пропавших не найдено.

Третья пещера остается неизученной. В ведомстве уточнили, что протяженность подземных ходов в этих пещерах достигает 70 метров, а глубина — около 30 метров.

Ранее сообщалось о том, что Усольцевы не заблудились, а стали жертвой критической ошибки навигатора.