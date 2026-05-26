Агентство «Русопрос» провело закрытую дегустацию лечо и кабачковой икры, чтобы зафиксировать актуальные вкусовые предпочтения жителей столичного региона. В тестировании приняли участие 100 человек в возрасте от 25 до 50 лет. Организаторы подчеркивают, что полученные данные не претендуют на общероссийскую репрезентативность и отражают выборку конкретной аудитории, передает портал REGIONS.

Методология оценки

Для чистоты эксперимента все образцы подавались анонимно, в нейтральной посуде, чтобы исключить влияние узнаваемости упаковки и привычных потребительских паттернов. На первом этапе респонденты оценивали продукты по десятибалльной шкале, принимая во внимание внешний вид, цвет, аромат, консистенцию и вкус. Далее проводилось прямое ранжирование от наиболее к наименее предпочтительному варианту.

Завершающий этап имитировал стандартную ситуацию выбора в магазине: продукты демонстрировались в привычном товарном виде. Итоговый индекс для каждой позиции рассчитывался как сумма баллов по трем агрегированным метрикам из тридцати возможных.

Зафиксированные результаты

В тестировании приняли участие несколько торговых марок, представленных на рынке. По итогам обработки данных итоговые индексы образцов лечо и кабачковой икры расположились в диапазоне от 18 до 23 баллов. В категории лечо оценки распределились вокруг средних значений, без значительного отрыва. В категории кабачковой икры разница между несколькими лидирующими образцами оказалась минимальной — в пределах статистической погрешности.

В исследовании участвовала продукция следующих брендов (в алфавитном порядке): «Бондюэль» (Венгрия/Польша), Green Ray, «Дядя Ваня» (Россия, Краснодарский край), «Кубаночка» (Россия, Краснодарский край), «Кухмастер» (Россия, Волгоградская область) и «Пиканта» (Россия, Астраханская область).

Организаторы отмечают, что исследование проведено с целью изучения текущих вкусовых тенденций и не является инструментом продвижения какого-либо конкретного товара.