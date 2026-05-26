Свечников помог «Каролине» обыграть в овертайме «Монреаль»

В полуфинальной серии Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» вышли вперед в противостоянии с «Монреаль Канадиенс». В гостях «Ураганы» обыграли соперника со счетом 3:2 в овертайме.

В основное время «Каролина» выходила вперед, но «Монреаль» дважды сравнивал счет. У «Харрикейз» отличились Шейн Гостисбер и Тейлор Холл, «Канадиенс» ответили голами Майка Мэтсона и Лэйна Хатсона. Любопытно, что три шайбы из четырех записали на свой счет защитники. Мэтсону ассистировал Иван Демидов.

«Каролина» была активнее на протяжении всего матча (38-13 по броскам в створ) и в овертайме дожала соперника. Андрей Свечников начал атаку и сам же ее завершал броском из центра зоны. Его партнер Себастьян Ахо в это время перекрывал обзор голкиперу Якубу Добешу, что помогло состояться победному голу россиянина.

«Каролина» вышла вперед в серии 2-1. В другом полуфинале, в Западной конференции, зреет сенсация. «Вегас» громит победителя регулярного чемпионата «Колорадо» со счетом 3-0 в серии.