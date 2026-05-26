«Рыло узкое, но зубы острые»: на смотрителя в Бронксском зоопарке напал гавиаловый крокодил

В Соединенных Штатах Америки произошел инцидент с участием крокодила в зоопарке. Хищник напал на сотрудника, который случайно оказался в зоне его доступа. Об этом сообщает издание New York Post .

События развернулись днем 24 мая на территории зоопарка Бронкса, расположенного в Нью-Йорке. Сотрудник, занимавшийся уборкой в отсеке, где содержались крокодилы, поскользнулся и потерял равновесие. В результате падения мужчина оказался непосредственно рядом с одной из рептилий. Хищник незамедлительно среагировал и схватил пострадавшего за левую руку.

В медицинском учреждении пострадавшему обработали рану. Травма оказалась незначительной, поэтому в тот же день его выписали.

В руководстве зоопарка пояснили, что на служащего напал гавиаловый крокодил. Естественной средой обитания этих пресмыкающихся являются территории Индонезии и Малайзии. Из-за специфического строения морды (она слишком узкая) этот вид традиционно считается не представляющим серьезной угрозы для человека. Однако, согласно статистике, за последние два десятилетия было зафиксировано не менее трех случаев гибели людей от нападения гавиаловых крокодилов.

