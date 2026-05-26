Бердыев вспомнил, как в свое время отказал «Спартаку»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев на канале Cappuccino& Catenaccio вспомнил, как в свое время отказал московскому «Спартаку».

73-летний специалист признался, что он два раза встречался с тогдашним владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, они обо всем договорились. Но в последний момент Бердыев отказался из-за сомнительного предложения другого клуба, который тренер не стал называть: «Точно не «Зенит».

Бердыев опроверг слухи о том, что он требовал у «Спартака» какие-то исключительные полномочия в управлении командой, в вопросе трансферов.

«Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно. Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно. Потому что, вроде как, по рукам ударили, взрослые люди. И здесь вот такое… Это моя боль. Но за «Спартак» я переживаю все равно», — рассказал Бердыев.

В минувшем сезоне Бердыев возглавлял азербайджанский «Туран». «Спартак» в сезоне 2025/26 финишировал на четвертом месте в РПЛ, а также выиграл Кубок России.