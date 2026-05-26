Липосакция и блефаропластика: самые востребованные пластические операции среди мужчин в 2026 году

Пластическая хирургия перестала быть исключительно «женской территорией». Мужчины все чаще обращаются к специалистам для коррекции особенностей внешности, которые мешают чувствовать себя увереннее. При этом чаще речь идет не об омоложении, а об избавлении от локальных жировых отложений и коррекции зон, которые сложно изменить спортом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

По словам специалиста, мужчины сегодня составляют заметную часть пациентов в эстетической хирургии.

«В пластической хирургии мужчины составляют 15-20% от всех пациентов. Конечно, женщин оперируется больше», — рассказал Короткий.

Одной из самых востребованных операций у мужчин остается блефаропластика — коррекция верхних и нижних век, а также удаление грыжевых мешков под глазами. Как пояснил врач, с возрастом связочный аппарат ослабевает, а жировая клетчатка в области глаз начинает выступать сильнее, из-за чего появляются характерные мешки и нависание тканей.

«Самая популярная операция у мужчин — это пластика верхних и нижних век, грыжевых мешков. Жировая клетчатка, которая служит для амортизации тела глаза у всех в большей или меньшей степени с течением времени гипертрофируется, то есть связочный аппарат ослабляется, и получаются свисающие выступающие мешки под глазами», — уточнил хирург.

Еще одно направление, которое остается востребованным у мужчин много лет, — нитевые методики омоложения. Речь идет о формировании соединительно-тканного каркаса, который помогает подтянуть ткани лица и шеи.

«Также многие годы практикуется имплантация нитей молодости, то есть формирование соединительно-тканного каркаса. Субдермально под кожу вводится нить, формируется что-то наподобие сетки в области лица, подбородка и шеи. Обычно уходит около трех метров нитей — полтора метра с одной стороны и с другой. Вокруг нити образуется молодая эластическая ткань, то есть лицо подтягивается», — отметил Короткий.

Эксперт уточнил, что нередко такая процедура сочетается с липосакцией нижней части лица и подбородка. Это позволяет убрать излишки жировой ткани и сделать контур лица более выраженным.

«Очень часто имплантация нитей сопровождается липосакцией нижней части лица и подбородка, брылей — избытка жировой ткани. Очень часто делается липосакцию нижней части лица и подбородка преимущественно из одного маленького прокола в области шейно-подбородочного угла. Его практически не видно, но лицо становится очерченным и мужественным», — объяснил он.

Фото: [ istockphoto.com/FG Trade ]

По словам врача, мужчины все чаще обращаются и за коррекцией тела. Одной из распространенных операций остается липосакция живота, талии и поясницы.

«Достаточно часто там формируются избытки жировой ткани, причем это не имеет прямой связи с физической нагрузкой. Есть масса спортсменов, чемпионов мира, у которых физиологически жировая клетчатка и в области живота, и в области спины, и поясничных отделов в большом количестве не убирается с помощью спорта», — подчеркнул врач.

При этом классическая подтяжка лица среди мужчин встречается заметно реже. Как объяснил специалист, такая операция более объемная, а рубцы после нее у мужчин сложнее скрыть.

«Во-первых, это достаточно обширная операция, во-вторых, рубцы у женщин можно спрятать в волосистой части головы затылочной области, а у мужчин волос меньше или зачастую вообще нет», — рассказал Короткий.

Отдельная категория обращений — коррекция гинекомастии. По словам специалиста, с этой проблемой сталкиваются и молодые мужчины.

«Бывают ситуации, когда у молодых людей появляется гинекомастия — формируются избытки в области грудных желез. Допустим, ребенок в детстве страдал ожирением и у него сформировалась склонность к отложению жировой ткани в этой области, которые убрать можно только хирургическим путем», — подытожил он.

Ранее диетолог рассказала, какой трендовый салат поможет похудеть и добрать белок. Достаточно к овощам добавить привычный всем творог.