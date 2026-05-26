Летняя ягода с двойным дном: кому черешня принесет пользу, а кому — больницу

Черешня уже заполонила прилавки Подмосковья. Ягода радует сладким вкусом и низкой калорийностью, но диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS предупредила: при неправильном употреблении она может вызвать диарею, аллергию и обострение хронических болезней. Эксперт объяснила, кому стоит держаться подальше от летнего лакомства.

Черешня — настоящий кладезь полезных веществ. По словам Рединой, в 100 граммах ягоды содержится до 20% суточной нормы витамина С, который поддерживает иммунитет и сосуды. Также в ней есть калий для сердца, магний, фосфор и железо для кроветворения. Клетчатка налаживает пищеварение и помогает при запорах, а антиоксиданты тормозят старение и борются с воспалениями.

«Также у черешни низкая калорийность. В 100 граммах ягоды содержится всего 50–56 калорий, что позволяет включать ее в рацион людям, которые следят за своим весом или хотят похудеть», — сказала она.

Но есть и обратная сторона. Диетолог перечислила риски при неосторожном употреблении:

Переедание (больше 300–400 граммов за раз) грозит диареей и вздутием.

Высокое содержание клетчатки опасно при нарушениях проходимости кишечника.

Фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка, особенно если есть ягоду натощак.

Сама черешня — потенциальный аллерген.

Категорически нельзя есть черешню аллергикам, людям с обострением гастрита, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника (энтерит и колит), при дисбактериозе и нарушении проходимости кишечника, а также при сахарном диабете.

Даже здоровым людям не стоит есть черешню сразу после обеда или в неограниченных количествах, заключила Редина. Умеренность и учет индивидуальных особенностей — главные правила безопасного ягодного сезона.