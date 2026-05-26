Летняя метель в мае: определены районы Москвы с максимальной концентрацией тополиного пуха

В 2026 году из-за аномально жаркой и сухой погоды традиционный летний пухопад в Москве и Подмосковье начался со значительным опережением графика — первые белые хлопья горожане заметили уже в середине мая. Руководитель специализированного структурного образовательного подразделения Благотворительного Фонда «Возрождение Природы» Надежда Цуканова объяснила для REGIONS , какие локации столичного региона приняли на себя основной удар, в чем кроется реальная причина аллергии у людей и почему мегаполис не выживет без этих зеленых насаждений.

География белой метели

В черте города концентрация летающих хлопьев оказалась в разы выше, чем в Подмосковье, что напрямую связано с плотностью посадок. При этом интенсивность летнего «снега» сильно отличается в зависимости от района.

По словам эксперта, в антирейтинг по уровню пуха попали округа с солидным возрастом озеленения:

Юго-Западный административный округ;

Северо-Западный административный округ;

Северо-Восточный административный округ.

В этих локациях объемы пуха оцениваются как средние и высокие. А вот жителям востока, юго-востока столицы и Новой Москвы повезло больше — благодаря современным подходам к благоустройству пуховых туч там практически нет.

Губка для городского смога

Сами по себе растительные волокна не представляют угрозы для здоровья, однако их структура делает пух идеальным переносчиком опасных веществ.

По словам эксперта, волокна тополиного пуха состоят из чистой целлюлозы, которая совершенно нейтральна для человеческого организма и не провоцирует иммунный ответ. Однако проблема кроется в физических свойствах пушинок. Из-за своей пористости, летучести и липкости они с легкостью впитывают пыль и мельчайшие частицы, которые кишат в городском воздухе. В их числе — пыльца березы и лещины, споры плесневых грибов, соединения смога и множество других загрязнителей. Именно этот опасный коктейль, а не сами волокна, вызывает чихание и слезотечение.

Чтобы минимизировать неприятные симптомы, специалист советует реже бывать на улице в пиковые периоды или временно уезжать в менее лесистые районы. Если выйти все же необходимо, хорошей защитой станут обычные медицинские маски или более надежные респираторы класса FFP2.

Почему тополя неприкосновенны

Несмотря на ежегодный дискомфорт для горожан, избавляться от деревьев ни в коем случае нельзя. Тополь признан одним из самых эффективных экологических фильтров в условиях мегаполиса. Всего за один сезон взрослое дерево способно впитать до 30 килограммов копоти, грязи и опасных канцерогенов.

Показатели выработки кислорода у этой культуры также бьют рекорды. За теплый период 25-летний тополь производит более 30 килограммов кислорода. Для сравнения, береза выделяет в десять раз меньше, сосна генерирует лишь четверть от этого объема, а липа — едва дотягивает до трети. Кроме того, эти деревья насыщают атмосферу фитонцидами, уничтожающими бактерии. Ликвидация тополиных аллей без адекватной замены другими культурами неизбежно приведет к экологической катастрофе и резкому ухудшению качества воздуха в городе.