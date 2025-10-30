Лимит страховки по долгосрочным вкладам удвоен

С 30 октября действует закон, увеличивающий размер страхового возмещения по рублевым безотзывным вкладам сроком свыше трех лет. Лимит вырос вдвое — с ₽1,4 млн до ₽2,8 млн, сообщает ТАСС .

Речь идет о вкладах, оформленных через безотзывные сберегательные сертификаты. Особенность такого финансового инструмента в том, что вкладчик не вправе снять средства до истечения оговоренного срока.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, нововведение повышает надежность этого способа сохранения сбережений. Граждане получают возможность не только защитить накопления, но и воспользоваться выгодными процентными ставками.

