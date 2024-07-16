Ливни, гроза и порывистый ветер ожидаются сегодня в Подмосковье

Сегодня в Подмосковье прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, предупредили в ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток во вторник в регионе ожидаются ливни, гроза и усиление ветра до пятнадцати метров в секунду.

Жителям Подмосковья напомнили, что в непогоду нужно по возможности оставаться дома. Водителям посоветовали быть предельно внимательными за рулем.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, как избежать теплового удара.