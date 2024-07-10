Терапевт Алексеева перечислила способы справляться с жаркой погодой и избежать теплового удара

В ближайшие дни в Московском регионе ожидается температура воздуха +27–29 °С, иногда достигая максимума — +30–31 °С. Тем не менее длительного периода засушливой погоды, как в 2010 году, в средней полосе нашей страны не предвидится. По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, прежде всего в такую погоду следует как можно меньше находиться на открытом солнце, непосредственно под солнечными лучами для избежания теплового удара. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она подчеркнула, что при выходе на улицу в самую жару следует обязательно надевать головной убор и иметь при себе бутылку воды, поскольку на жаре потоотделение усиливается, увеличивается потеря жидкости, и ее нехватку следует восполнять.

По мнению медика, следует надевать легкую, свободную одежду из натуральных тканей. Заниматься спортом и просто гулять на улице следует утром, когда еще не очень жарко. Также стоит надевать одежду светлых оттенков, поскольку она не так сильно притягивает солнечные лучи.

Она добавила, что при этом ледяной душ в жару противопоказан, поскольку происходит весьма большая нагрузка на сосуды из-за перепада температур, поэтому душ должен быть прохладным.