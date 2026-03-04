Людей заставят карабкаться по лестницам из-за абсурдного проекта в Петербурге

В Северной столице разгорелись споры вокруг возможного возведения внеуличного перехода на проспекте Обуховской Обороны. Урбанисты указывают на несоответствие проекта нормам безопасности и называют такие конструкции вредными, пишет РГ.

Инициатива постройки надземного пешеходного перехода в Невском районе Санкт-Петербурга вызвала неоднозначную реакцию среди градостроителей. Объект планируется разместить на проспекте Обуховской Обороны вблизи Дома культуры «Невский». Однако специалисты в области урбанистики сомневаются в целесообразности такого решения.

Эксперты напоминают, что внеуличные переходы в плотной городской застройке нередко провоцируют рост аварийности, а у местных жителей накопилось много нареканий к уже существующим подобным сооружениям. Яркий пример — два перехода в Купчино, получившие в народе прозвища «Краб» и «Креветка» из-за необычного дизайна.

Главный инженер проектов бюро «Лабград» Илья Резников проанализировал ситуацию, опираясь на действующий свод правил (СП 396.1325800.2018). Он отметил, что внеуличные переходы действительно необходимы на скоростных магистралях и дорогах с непрерывным трафиком, а также в ряде других случаев, например, при высокой интенсивности пешеходного потока.

По словам специалиста, ни одно из этих обязательных условий на рассматриваемом участке проспекта Обуховской Обороны не соблюдено. Хотя магистраль широкая, она не является скоростной, а поток людей в этом месте, по мнению эксперта, невелик и вряд ли существенно вырастет в будущем.