«Люди будут гнить заживо»: гуманитарная катастрофа произойдет в секторе Газа

Израиль в ответ на нападение боевиков ХАМАС начал наносить массированные удары по сектору Газа. С каждым днем с обеих сторон число жертв увеличивается и исчисляется уже тысячами. И если еще накануне со стороны Египта звучали предложения о создании гуманитарного коридора для беженцев из Газы, то сегодня политики приняли решение отказаться от этой идеи, мотивировав это тем, что палестинцам нужно остаться и защищать родную землю, сообщает Reuters.

В Газе уже появились проблемы с пресной водой, продуктами и электричеством. Премьер Палестины Муххамед Штайе заявил о нависшей угрозе гуманитарной катастрофы.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как гуманитарная катастрофа в Палестине отразится на всем Ближнем Востоке. По ее словам, людям пора приготовиться к страшной эпидемии.

«Люди будут гнить заживо. В том числе это затронет и Израиль, и Египет. Вода будет отравлена. Она исчезнет полностью в некоторых местах конфликта. Люди будут гибнуть, гибнуть от того, что не будет ни еды, ни воды», — предсказала ясновидящая.

Конфликт, продолжила она, станет очень масштабным. В него будут втянуты несколько стран Ближнего Востока.

«Он затронет огромное количество мирных людей. Более того, я вижу нашествие ядовитых насекомых, которые будут жалить и кусать людей. Египет никак не поможет. В ближайшее время люди будут заперты, как в консервной банке», — сделала страшное пророчество экстрасенс.

Ранее ясновидящая Инна Мишина предсказала человечеству шесть лет войн, голода и болезней.