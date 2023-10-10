«Кровавые просфоры»: ясновидящая предсказала 6 лет войн, голода и болезней

Война, страдания, горе, болезни и голод ждут человечество в ближайшие шесть лет. Известная пророчица Инна Мишина заглянула в будущее и специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подготовила прогноз.

За периодом страшных лишений наступит пора благоденствия, уверена Мишина, но впереди испытания. Мрачные картины будущего явились ей во сне.

«Я вижу себя стоящей в храме, куда заходят трое мужчин с кровавыми просфорами. Этот образ говорит о трех годах войн, страданий, лишений. Следом заходят оборванные голодные дедушка, бабушка и ребенок — это можно трактовать как три года голода, болезней и нищеты», — пояснила экстрасенс.

Мишина также увидела нехватку продовольствия в некоторых странах и потоки беженцев, в том числе и в нашу страну. Россия, по ее словам, приветливо распахнет двери нуждающимся. Далее, продолжила она, наступит время восстановления.

«В храм заходят три красивые девушки, все в золоте. Это символизирует восстановление, изобилие и счастье. Через три благополучных года наступит четырехлетний период остановки всех процессов, период спокойствия», — отметила Мишина.

После периода спокойствия и стабильности будет объединение людей, возможно, появится одна общая вера, продолжила ясновидящая. У людей поменяется взгляд на религиозные учения, заключила собеседница издания.

Ранее стало известно, что ясновидящая Мишина подготовила деловой таро-прогноз.