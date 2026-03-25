«Лучше бы на земле починили»: в самолетах собираются внедрить интернет

Российская авиация делает шаг к технологической независимости в сфере спутниковой связи. На фоне санкционных ограничений, из-за которых эксплуатация зарубежных спутниковых антенн на самолетах Boeing и Airbus стала невозможной или сильно ограничена, Московский НИИ радиосвязи разработал отечественную альтернативу — антенну «Эфир-600».

Новое оборудование предназначено для установки как на российские, так и на иностранные пассажирские лайнеры. Устройство способно самостоятельно наводиться на спутник и обеспечивать передачу данных в реальном времени вне зависимости от скорости и высоты полета. Помимо доступа к интернету для пассажиров, «Эфир-600» создает дополнительные каналы голосовой связи и обмена информацией для членов экипажа, что повышает безопасность и эффективность управления воздушным судном.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что ранее спутниковые антенны для интернета на борту были опциональным дорогостоящим оборудованием, которое устанавливалось по желанию авиакомпаний. Крупные перевозчики, включая «Аэрофлот», предоставляли пассажирам такую услугу. Однако с введением санкций использование зарубежных антенн оказалось под вопросом. Появление «Эфир-600» эксперт назвал созданием полноценного аналога, который в перспективе позволит обеспечить интернет на борту новых отечественных самолетов и современные каналы связи для экипажа.

Разработка может использоваться как на новых российских лайнерах, так и на иностранных самолетах после соответствующей адаптации оборудования. Точные сроки начала установки антенн на пассажирские борта пока не объявлены, но специалисты прогнозируют, что испытания и внедрение могут начаться в ближайшие годы в рамках модернизации авиапарка. Создание «Эфир-600» также открывает возможности для расширения функционала авиационных систем связи и дистанционного мониторинга, что важно для повышения безопасности полетов и качества обслуживания пассажиров.