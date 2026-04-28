«Лучше остаться дома». Жителям Москвы рекомендовали отказаться от прогулок из-за метели и мокрого снега

28 апреля жителям Москвы лучше не покидать свои дома и не выходить на улицы города. С таким предупреждением выступили представители комплекса городского хозяйства в своем официальном телеграм-канале .

В сообщении подчеркивается: по данным синоптиков, неблагоприятная погода продержится всю ночь и сохранится днем 28 апреля. Ожидается резкое похолодание (температура может опуститься ниже нуля), сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, а также налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Не исключено образование гололедных явлений на дорогах.

В связи с этим горожанам и гостям столицы настоятельно рекомендуют не появляться на улицах. При необходимости передвижения следует проявлять предельную осторожность: не прятаться под деревьями и не ставить рядом с ними машины. Водителям личного транспорта необходимо неукоснительно соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье ураган и аномальный снегопад повалили почти 1200 деревьев.