«Лучшие друзья зубов»: Продукты, которые работают лучше дорогих паст

Рацион напрямую влияет на прочность зубов, однако эффект от употребления полезных продуктов носит отсроченный характер, сообщила в интервью РИА Новости заслуженный врач РФ, профессор и заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Елены Тё.

Специалист пояснила, что процесс минерализации не происходит мгновенно, поэтому съеденная сегодня пища укрепит эмаль только спустя несколько месяцев. В числе главных «союзников» для детей и взрослых она назвала твердые сыры и творог. Эти продукты богаты кальцием и фосфором, которые не только обеспечивают прочность эмали, но и способствуют насыщению слюны необходимыми минералами.

Профессор добавила, что зеленый чай благодаря содержащимся в нем катехинам и фтору подавляет рост бактерий в полости рта. Источниками кальция выступают также кунжут и миндаль. При этом она подчеркнула важность сочетания продуктов.

«Рыба и яйца – источник витамина D, без которого кальций просто не усвоится», – рассказала профессор.

Кроме того, в перечень продуктов, полезных для укрепления зубов, вошли жесткие овощи и фрукты, такие как морковь и яблоки. Они выполняют функцию естественной зубной щетки, эффективно очищая поверхность зубов от налета.

