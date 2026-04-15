Майские-2026: турэксперт заявила, что бронировать за границу начали на 2,5 месяца раньше обычного

Майские праздники в 2026 году выдались самыми короткими за последние восемь лет — всего шесть дней: отдыхаем 1–3 и 9–11-го числа, а дни между этими отрезками рабочие. Такая дробная и сжатая схема, естественно, ударила по туристическому спросу, но ударила неравномерно. Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с Общественной Службой Новостей объяснила , кто и куда поедет.

По ее словам, большинство — те, кто не может или не хочет присоединять отпуск к праздникам — останутся в России. И главный бенефициар этого решения — Краснодарский край, который планирует принять около 600 тыс. туристов. Море, проснувшаяся природа, плюс относительная близость — и вот вам абсолютный хит сезона. Далее традиционно идут экскурсионные туры в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, железнодорожные путешествия по городам и круглогодичный санаторный отдых. Внутренний туризм и так всегда обгонял зарубежный на майские, но в этом году из-за коротких выходных баланс сместился еще сильнее.

Эксперт добавила, что за границу поедут только те, кто может продлить праздники за счет отпускных дней. И здесь — без сюрпризов: пляж, пляж и еще раз пляж. После выпадения стран Ближнего Востока из ассортимента лидерами стали Турция, Египет, Китай и государства Юго-Восточной Азии. До 90% бронирований приходится на пляжные отели. Остатки спроса — короткие сити-поездки в Стамбул и столицы Закавказья. Средняя продолжительность зарубежного тура — около восьми ночей. И характерная деталь: бронировать в этом году начали на два с половиной месяца вперед — раньше, чем в прошлом. Люди, которые могут себе позволить вырваться за границу, явно не хотели рисковать и тянуть до последнего.

По ее мнению, короткие майские практически убили дальние поездки для тех, у кого нет запаса отпускных дней. Внутренний рынок выиграл, но точечно — за счет Краснодарского края и крупных городов. А вот Турция и Египет получили своих туристов, но только из числа самых мобильных и финансово гибких. Остальные либо никуда не поедут, либо ограничатся шашлыками в ближайшем лесу. И это, пожалуй, главная примета майских 2026 года — не драйв, а усталость от рваного графика.

