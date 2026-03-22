«Марафон красоты»: подолог из Якутска приняла 81 клиента за 24 часа

Мастер из Якутска Тахмина Хорбокова вписала свое имя в историю отечественной индустрии красоты. Подолог установила всероссийский рекорд, выполнив педикюр без декоративного покрытия 81 посетителю всего за сутки. Официальная фиксация результата состоялась 20 марта 2026 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Книги рекордов России.

Стаж специалиста в этой сфере составляет 18 лет. Имея за плечами медицинское образование, Тахмина сосредоточена на диагностике и предупреждении патологий стоп, кожи ног и ногтевых пластин. Она является основателем первого в регионе подологического центра, активно способствует развитию нейл-индустрии, организуя профильные чемпионаты и проводя обучающие семинары для коллег.

Помимо основной деятельности, рекордсменка известна благотворительной миссией: совместно с единомышленниками она систематически посещает дома престарелых. Чтобы превзойти предыдущее достижение в этой номинации, команда мастера провела тщательную подготовку и организовала бесперебойный поток клиентов.

