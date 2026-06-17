В мае в Подмосковье появилось 546 новых видеокамер «Безопасного региона»

В Московской области продолжается наращивание возможностей системы видеонаблюдения: только за май 2026 года в рамках программы «Безопасный регион» установили 546 новых видеокамер. Оборудование монтируют в местах с высокой проходимостью, на объектах социальной инфраструктуры и в подъездах жилых домов — это позволяет усилить защиту жителей и оперативно реагировать на возможные угрозы. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Выбор локаций для размещения камер — продуманный и системный процесс: решения принимают межведомственные рабочие группы, действующие в каждом городском округе. Такой подход помогает концентрировать ресурсы там, где они наиболее востребованы.

Наибольший объем работ в мае выполнили в Люберцах, Подольске, Химках и Одинцовском городском округе — именно здесь появилось больше всего новых точек видеонаблюдения.

На сегодняшний день общая сеть «Безопасного региона» насчитывает свыше 171 тыс. подключенных камер. Эффективность системы подтверждается конкретными результатами: только за май с помощью видеозаписей удалось раскрыть 1727 преступлений и оформить 1668 протоколов по административным нарушениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снижается уровень преступности.