«Масштабная облава на мигрантов». В Петербурге и области полиция и Росгвардия проверили 139 супермаркетов

Масштабная операция правоохранительных органов и Росгвардии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области привела к задержанию нескольких сотен иностранных граждан.

Силовые структуры провели точечные рейды одновременно в 139 супермаркетах сети «Перекресток», а также в одном из главных распределительных центров X5 Retail Group, которому принадлежит торговая сеть.

В результате проверок в магазинах была установлена личность 570 человек. Практически половина из них — 280 иностранцев — были доставлены в отделения полиции для дальнейшего разбирательства. Как следует из официального сообщения регионального главка МВД в Telegram, в отношении каждого задержанного, нарушившего законодательство РФ, будет принято процессуальное решение и определена мера ответственности.

Отдельным этапом операции стала проверка логистической инфраструктуры. На распределительном центре компании сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали еще 95 мигрантов с нарушениями миграционного учета. Таким образом, общее число задержанных в результате комплексной операции превысило 350 человек.

