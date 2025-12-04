«Мать нашей Церкви»: священник объяснил смысл праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Этот день посвящен событию, когда праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь, будущую Богоматерь, в Иерусалимский храм для служения Богу. Хотя эпизод не описан в канонических Евангелиях, он глубоко почитается в церковной традиции.

Как пояснил в интервью РИА Новости иеромонах Макарий (Маркиш), суть праздника — не в исторической детали, а в личности Девы Марии и ее исключительной роли.

«Главное – это ее личность и место в Церкви, в жизни каждого из нас. Она родила воплотившегося Бога - Иисуса Христа, Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в Трех Лицах: Отец, Сын и Святой Дух – ред.). Он - основатель и глава Церкви. Можно сказать, что она – "мать" нашей Церкви, основанной Иисусом Христом. Значит она – "мать" всех людей, ходящих в Церковь, потому что Церковь – это большая семья», — отметил священнослужитель.

Он подчеркнул, что через Богородицу осуществилась связь неба и земли, ведь она стала земным источником Церкви, родив воплотившегося Бога. Ее почитание ярко выражено в богослужении, где она отдельно поминается вместе со всеми святыми, указывая верующим путь ко Христу.

Согласно Преданию, введение трехлетней Марии во храм сопровождалось чудесными обстоятельствами: она самостоятельно взошла по высоким ступеням, а первосвященник по наитию Святого Духа ввел ее во Святая святых — место, куда имел доступ только он. Оставшись сиротой, Дева Мария жила и воспитывалась при храме до 12 лет, готовясь к высшему служению.

