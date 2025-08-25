Мать спортсмена Свечникова подтвердила пропажу сына в Босфоре

Алена, знакомая тренера Николая Свечникова, который пропал в Босфоре, поделилась РЕН ТВ подробностями его исчезновения. По ее словам, перед соревнованиями все участники проходили медицинскую проверку, и без этого допуска не было.

Напомним, Российский тренер Свечников исчез во время заплыва «Босфор 2025». Его подопечные пловцы финишировали, но самого Николая на финишной черте не оказалось.

«Все пловцы были большими профессионалами, а любители не могли участвовать в заплыве. Участники, когда плыли посредине Босфора, его видели, но к финишу не обнаружили», – уточнила она.

Для поиска пропавшего привлекли полицию, морские и береговые службы. Семье и друзьям рекомендовали не предпринимать самостоятельных действий и просто ждать.

«Может, произошла судорога, и его унесло течением. Есть вероятность, что он находится на другом берегу без документов и без сознания», – добавила Алена.

Мать спортсмена подтвердила в беседе с телеканалом, что Свечников был замечен на старте заплыва в 10:00. После этого его никто не видел.