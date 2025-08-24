МЧС предупредило о тумане в воскресенье в Москве с видимостью до 100-500 метров
Москвичей напугали сильным туманом в воскресенье
Фото: [Туманное осеннее утро под Можайском/Медиасток.рф]
В приложении МЧС РФ предупредили о густом тумане в Москве в ночь и утро воскресенья, когда видимость составит от 100 до 500 метров.
«Внимание! В ближайшие 1–2 часа с сохранением до 09:00 мск 24 августа местами в Москве ожидается туман с видимостью 100–500 метров. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Ранее синоптик Тишковец предупредил россиян о ливнях и осенней погоде.