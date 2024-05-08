МЧС предупредило о заморозках до минус шести градусов в Подмосковье

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящей ночью и утром 9 мая столбики термометров в регионе опустятся до отметок от минус шести до минус одного градуса.

В ведомстве напомнили, что при такой погоде людям, у которых есть различные сердечно-сосудистые заболевания, лучше оставаться дома.

Автомобилистов призвали отказаться от лишних обгонов и перестроений, а пешеходам рекомендовали быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшее время почти на всей территории Подмосковья может образоваться временный снежный покров.