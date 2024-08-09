МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях и грозах до вечера пятницы

В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются неблагоприятные погодные условия, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Росгидромета, в регионе местами пройдут кратковременные дожди и ливни, возможны грозы. Непогода, по информации синоптиков, сохранится в Московской области до девяти часов вечера пятницы.

Жителей региона призвали быть предельно внимательными при нахождении на улице.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столичном регионе в первой половине августа.