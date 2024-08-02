Синоптик Позднякова пояснила, почему первая половина августа будет дождливой в Московском регионе

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, первая половина этого месяца в столичном регионе ожидается дождливой и теплой, без сильной жары, а осадки при этом будут кратковременными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она уточнила, что сегодняшний день был наиболее ненастным днем предстоящих недель, а завтра в течение всего дня местами ожидается кратковременный дождь. Ночи останутся достаточно теплыми, как и прошедшая ночь. Дневная температура будет выше +20 °С, а ночная – в пределах 13-15 °С. Однако сохранится северо-западный ветер. В предстоящие выходные дни погода все-таки начнет налаживаться и днем поднимется до +20-26 °С, то есть температура приблизится к климатической норме.

По мнению метеоролога, в первой декаде этого месяца ожидаются осадки практически ежедневно. Преобладающая дневная температура в первую декаду августа составит +20-25 °С. Однако позже сильных дождей не прогнозируется.

Она подчеркнула, что также не ожидается до середины месяца в столичном регионе и волн жаркой погоды, тем не менее к концу месяца температура воздуха может возрасти.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о постепенном понижении температуры воды в водоемах Московского региона.