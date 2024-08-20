МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях с грозами до вечера вторника
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В Подмосковье сегодня прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
По данным синоптиков Росгидромета, в регионе пройдут ливни, возможны грозы. Непогода сохранится до шести часов вечера.
Жителям Подмосковья напомнили, что в сильный дождь и во время грозы нужно быть более внимательными, находясь на улице.
Ранее диетолог Нурия Дианова объяснила, почему в жару не стоит есть мороженое.