МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливнях с грозами до вечера вторника

В Подмосковье сегодня прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным синоптиков Росгидромета, в регионе пройдут ливни, возможны грозы. Непогода сохранится до шести часов вечера.

Жителям Подмосковья напомнили, что в сильный дождь и во время грозы нужно быть более внимательными, находясь на улице.

Ранее диетолог Нурия Дианова объяснила, почему в жару не стоит есть мороженое.