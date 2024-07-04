Диетолог Дианова пояснила опасность употребления мороженого в жару

В жаркую погоду многие предпочитают съесть холодное, сладкое, бодрящее мороженое. Тем не менее данный продукт таит в себе немало опасностей для нашего здоровья. Врач-диетолог Нурия Дианова пояснила, что такое мороженое долгожителей и какие последствия для здоровья вызывает обычное мороженое. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, это мороженое из аналогов молока, то есть не из продуктов животного происхождения. Долгожители не употребляют коровье молоко, максимум они употребляют козье, овечье молоко, сыры или кисломолочные продукты или соевое молоко. Если смешать соевое молоко, различные варианты орехов, камедь, перемолоть, то получается сливочный вкус.

Эксперт добавила, что у большинства людей обычное мороженое может вызвать проблемы различного рода и речь не только о лактозной недостаточности. При употреблении обычного мороженого внешняя привлекательность снижается как у мужчин, так и у женщин, появляется акне, так как возрастает активность сальных желез. Влияние коровьего молока в сочетании с большим количеством животных жиров для людей с акне усиливает его.

По ее мнению, также мороженое оказывает неблагоприятное влияние на состав микробиоты.