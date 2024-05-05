МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре до вечера воскресенья

Сегодня в Подмосковье прогнозируется сильный ветер, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье порывы ветра в регионе могут достигать семнадцати метров в секунду. Такие погодные условия, отметили синоптики, сохранятся до шести часов вечера.

Жителям Подмосковья напомнили, что в такую погоду следует убрать вещи со двора и балконов, парковать автомобили вдали от деревьев и обходить шаткие строения.

Ранее невролог Татьяна Виноградова рассказала, какая погода может спровоцировать мигрень.