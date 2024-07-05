МЧС предупредило жителей Подмосковья об опасности формирования смерчей в пятницу

Общество
Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО

Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]

Сегодня в Подмосковье прогнозируется высокая вероятность формирования смерчей, предупредили в ГУ МЧС России по Московской области.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе пройдут сильные ливни и град, ожидаются грозы, при которых порывы ветра будут достигать почти тридцати метров в секунду.

В МЧС напомнили, что в непогоду по возможности следует оставаться дома, а при выходе на улицу нужно быть предельно внимательными.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова напомнила, что во время шквалистого ветра опасно оставлять машины на открытых парковках.

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