Медиахолдинг «Вечерняя Москва» и общество «Знание» стали партнерами

Сегодня медиахолдинг « Вечерняя Москва » заключил партнерское соглашение с российским обществом «Знание», целью которого стала популяризация знаний в сфере истории, культуры, искусства и научных открытий.

По словам гендиректора российского общества «Знание» Максима Древаля, в следующем году они продолжат активное сотрудничество с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что проект «Знание» продолжает внедряться в различные сферы науки и общественной жизни.

По мнению гендиректора АО «Редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгия Рудницкого, столица на сегодняшний день инвестирует большие средства в образовательную и просветительскую области. Цели общества «Знания» и столичных властей совпадают.