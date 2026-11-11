Интерес угас: экономист рассказал, как россияне разочаровались в цифровом рубле

Цифровой рубль, запущенный в массовый оборот 1 сентября 2026 года, так и не стал революцией для рядовых граждан, превратившись в инструмент для государственных расчетов, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, новая форма валюты, которая хранится не в коммерческих банках, а на платформе Центробанка, фактически ничем не отличается от стандартного безнала, кроме алгоритмической легкости, упрощающей бюрократические операции. Для потребителя, кроме мифического утверждения об отсутствии комиссий за переводы, реальных преимуществ нет, поэтому добровольно россияне на нее массово не переходят.

Эксперт добавил, что за два месяца с момента запуска счет на платформе ЦБ открыли свыше 300 тыс. россиян, что является крайне скудным показателем для страны со 146-миллионным населением. Как отмечает экономист, сейчас кошельки есть либо у тех, кому это нужно для конкретных целей, либо у тех, кому просто было любопытно протестировать новый сервис. Интерес к технологии стремительно падает: если в первые дни граждане открывали по семь тысяч счетов в день, то сейчас динамика снизилась до трех тысяч, а количество операций на один кошелек составляет менее одной транзакции. Это говорит о том, что после тестирования интерфейса пользователи возвращаются к привычным банковским картам и Системе быстрых платежей.

По его мнению, при полном отсутствии преимуществ у цифрового рубля есть существенный недостаток — в нем нельзя открыть вклад или получить кредит, так как Центробанк не работает с физическими лицами напрямую. Беляев подчеркивает, что россияне относятся к валюте «прохладно» и вряд ли изменят мнение в будущем, тем более что ее окружают конспирологические мифы о «цифровой кабале» и специальных магазинах для пенсионеров. Эксперт добавил, что высокая степень цифровизации экономики вовсе не требует введения особой формы валюты, указав на отказ США и Китая от аналогичных проектов цифрового доллара и юаня. Переход на цифровые рубли, по мнению экономиста, начнется только в принудительном порядке — например, если в них начнут выплачивать пенсии, однако на экономику в целом это не окажет никакого эффекта.

Ранее аналитик Моженков заявил, что полного запрета наличных денег в России не будет.