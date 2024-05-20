Медсестра из подмосковного Подольска приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Медицинский работник Татьяна Ефремова приобрела жилье в городском округе Подольск, приняв участие в программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что общий стаж участковой медицинской сестры Татьяны Ефремовой составляет уже двадцать пять лет. В ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» она работает с врачом-педиатром и знает, как найти подход к маленьким пациентам.

«Дети больше всего подвержены вирусным инфекциям, жалуются на насморк, температуру, кашель. Когда делаем прививки, стараюсь отвлечь их, чтобы не нервничали. В ход идут рассказы про комаров, мух. Говоришь: „Разлетались тут!“ — и прививка поставлена», — говорит она.

Раньше семья Ефремовых снимала жилье. Татьяна знала о программе «Социальная ипотека», но тогда средний медперсонал еще не мог претендовать на получение сертификатов. Как только список участников расширился, она подала документы. Она признается, что сначала семье показался непривычным новый район, а зашли в квартиру — там так уютно. Район в итоге тоже оказался очень удобным.