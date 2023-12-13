Мэра Троицка в Челябинской области задержали по подозрению во взяточничестве

В Челябинской области силовики задержали мэра города Троицк Александра Виноградова по подозрению в получении взятки. В городской администрации прошли обыски, сообщает «Челябинск Онлайн».

По данным портала, Виноградов получил «в подарок» беговую дорожку от местного предпринимателя за ввод в эксплуатацию здания магазина.

Ранее Виноградову уже приходилось общаться с правоохранителями. В 2021 году он находился под следствием за превышение полномочий. Тогда мэра подозревали в передаче оборудования теплоснабжающей организации другой фирме. В суде доказать причастность Виноградова не удалось, обвинения были сняты, а мэр сам подал в суд на Минфин с требованием возместить ущерб за незаконное уголовное преследование.

В силовых ведомствах региона пообещали прокомментировать ситуацию позже.