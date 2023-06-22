Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, прошли в Подмосковье

В День памяти и скорби в муниципалитетах региона провели ряд памятных мероприятий. Одной из наиболее масштабных акций стала «Свеча памяти». О ходе ее проведения рассказала глава регионального МИСК Екатерина Швелидзе.

В Подольске из восьми с половиной тысяч свечей был выложен силуэт курсанта и слово «Помним». В Звездном городке из пяти тысяч огней выложили изображение воина Ржевского мемориала, в Ступино из трех с половиной тысяч свечей – надпись «Ступино помнит!».

В парке «Патриот» посетителям раздавали георгиевские ленты. В Ногинске возложили цветы к Вечному огню. В Домодедово провели митинг у мемориала.

Ранее сообщалось, что в Красногорском округе двадцать второго июня зажгли две тысячи свечей в рамках памятной акции.