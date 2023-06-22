В городском округе Красногорск зажгли 2 тыс. свечей 22 июня

В День памяти и скорби 22 июня в городском округе Красногорск прошел митинг у «Мемориального комплекса Победы» на Красной горке.

Участие в нем приняла зампред Правительства Московской области Мария Нагорная, глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков, министр территориальной политики Подмосковья Елена Ковалева, депутат областного парламента Роман Володин. Также участвовал председатель Совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Трифонов, представители общественных объединений, участники СВО, военные, активные жители.

«Сегодня на рассвете, ровно в 4 часа утра, почтили память воинов, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины», - подчеркнул глава городского округа Красногорск.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Богдан Андриянов подчеркнул, что такие события, прежде всего, имеют большое значение для молодежи. Ведь важно помнить о подвигах предыдущих поколений. Он подчеркнул, что каждая из горящих свечей – в память о фронтовиках, которые не вернулись с поля боя.

В память о погибших в ходе митинга объявили минуту молчания, а также возложили цветы к Вечному огню. Кроме того, участники зажгли в общей сложности 2 тыс. свечей – в рамках акции «Огненные картины войны».

Мероприятие поддержали и участники мотоклуба «Ночные волки».