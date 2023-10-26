Метель и сильный ветер ожидаются в Московском регионе до утра пятницы

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, снега и обледенения. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Так, в Подмосковье предупреждения действуют с семи часов вечера четверга, 26 октября, до девяти часов утра пятницы, 27 октября.

«Снег. Местами метель. <…> Порывы (ветра. — прим. ред.) до пятнадцати метров в секунду», — говорится в сообщении.

В Москве аналогичные предупреждения действуют с девяти часов вечера четверга до девяти часов утра пятницы. В столице также местами будет метель, уточнили синоптики.

Ранее сообщалось, что сегодня вечером Московскую область накроет сильный снегопад.