«Яблочко даже не упало»: 19-летний сын Киллиана Мерфи поразил фанатов сходством с отцом

19-летний Аран Мерфи, сын известного голливудского актера Киллиана Мерфи, впервые появился на публике в качестве самостоятельного гостя красной дорожки, передает Super. Он посетил специальный показ новой комедии HBO «Молодость» в Лондоне.

В сериале Аран играет сына героини Шэрон Хорган — 50-летней разведенной женщины. Фотографии и видеоинтервью с Араном быстро разошлись по социальным сетям.

Поклонники впечатлены не только внешними чертами Арана, но и его манерой держаться и интонациями. Многие считают, что юноша очень похож на отца.

«Его голос, лицо, выражение — все как у отца. Киллиан Мерфи будто нажал „копировать и вставить“», — написал один из пользователей соцсетей.

Мерфи женат на Ивонн МакГиннесс с 2004 года, у пары двое сыновей — 19-летний Аран и 20-летний Малаки. В интервью Rolling Stone UK в 2023 году актер с теплотой отзывался о сыновьях, отмечая, что они считают все его фильмы «очень напряженными».

Аран Мерфи также сыграл в драматическом сериале о разводе, где снимался вместе с Сиенной Миллер и Домиником Уэстом. Премьера сериала запланирована на октябрь.

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