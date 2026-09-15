«Зал не смог сдержать слез»: Рустам Набиев, покоривший Эверест на одних руках, выступил на МФМ-2026

Екатеринбург стал площадкой для премьеры шоу «Вызов» — художественного проекта культурной программы Международного фестиваля молодежи МФМ-2026. Оператором культурной программы выступает «Таврида.АРТ». В постановке задействовано восемь героев, и одним из них оказался Рустам Набиев. Именно он вошел в историю как первый человек, сумевший подняться на Эверест, используя только руки, сообщил newstracker.ru.

По информации издания, судьба Рустама резко изменилась в 2015-м. Тогда в Омске рухнула казарма ВДВ, и под обломками он провел свыше семи часов. Мужчина пережил клиническую смерть, а обе его ноги спасти не удалось. Окружающие нередко твердили ему, будто все прежнее осталось позади, а горы теперь для него закрыты. Но он пошел иным маршрутом.

«Передо мной стоял выбор: пойти на поводу у чужого мнения или сделать всё по-своему. Я выбрал второй вариант», — сказал он.

Вопреки прогнозам, после трагедии Рустам сумел взобраться на Эльбрус, Манаслу, Аконкагуа, Килиманджаро и Арарат. А 20 мая 2026 года в 8:16 утра по непальскому времени он совершил то, что до него не удавалось никому: первым в мире ступил на вершину Эвереста, опираясь лишь на собственные руки.

«Ценности, которые не дают мне сойти с пути, когда никто не видит и не подбадривает. На самом деле все это есть в каждом из вас», — обратился Рустам к участникам фестиваля.

По информации издания «Сегодня» Рустам ведет блог, собравший многомиллионную армию подписчиков, состоит в браке и воспитывает трех дочерей. Во время его выступления в зале не нашлось равнодушных — слезы оказались сильнее многих. Тысячи молодых людей из разных стран слушали того, кому когда-то объясняли, где заканчиваются возможности, — и кто эти границы попросту стер.

«Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах: в характере, в дисциплине, в ответственности», — сказал Набиев.

Ранее сообщалось, что подписчики Рустама Набиева эмоционально отреагировали на его восхождение на Эверест на руках.